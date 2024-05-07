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Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
15:34
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Hızır Çelebi karakteriyle dahil olan Turgay Tanülkü hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin tarihteki yeri ve ölümü merak ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Mehmed Fetihler Sultanı'nın Hızır'ı Turgay Tanülkü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Turgay Tanülkü hakkında bilgiler…