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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:34

Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Hızır Çelebi karakteriyle dahil olan Turgay Tanülkü hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin tarihteki yeri ve ölümü merak ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Mehmed Fetihler Sultanı'nın Hızır'ı Turgay Tanülkü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Turgay Tanülkü hakkında bilgiler…

Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle her Salı akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Kenan Çoban'ı buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Turgay Tanülkü, Hızır Çelebi karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki, Turgay Tanülkü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Mehmed Fetihler Sultanı'nın Hızır'ı Turgay Tanülkü hayatı hakkında merak edilenler…

Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

TRT 1 ekranlarının yeni dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 7 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu, senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Hızır Çelebi karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

MEHMED FETİHLER SULTANI HIZIR ÇELEBİ KİMDİR?

Turgay Tanülkü, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu, Tanülkü, dizide 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı alimi olan Hızır Çelebi karakterine hayat verecek ve dizinin 10. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Hızır Çelebi, İstanbul'un fethinden sonra yeni başkentin ilk kadısı olarak tayin edilmiştir. Arap ülkelerine gitmeden Arapça'yı öğrenen Osmanlı âlimlerinden ve aynı zamanda Fahreddin er-Râzî'nin kelâm ekolünü devam ettirenlerden biridir.

Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelen Turgay Tanülkü, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; körler okulu, çocuk ıslahevleri ve Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Hâlen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmed Fetihler Sultanı Hızır Çelebi kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hızır’ı Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli?

Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülü'nü aldı.

Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yapmıştır. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı.

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