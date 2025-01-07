MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme, Kurtçu'nun Sultan Mehmed'in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu'nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?