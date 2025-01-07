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Haberler Yaşam MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:51

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarında her Salı yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı ve başrolünde yer aldığı tarih konulu dizide bu hafta neler olacağı araştırmaya başladı. İşte Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle, full HD, kesintisiz ,tek parça...

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle araştırmaları arama motorlarında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan tarih konulu dizide aksiyon ve macera dolu hikaye de bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. işte Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle, tek parça, full HD, kesintisiz...

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

MEHMED FETİHLER SULTANI 30. BÖLÜM İZLE

Dizinin 7 Ocak 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme, Kurtçu'nun Sultan Mehmed'in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu'nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

Öte yandan, Ferhat Paşa, eşkıya Dugin'e Sultan'ın Edirne'den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir'i gönderir. Sultan Mehmed, kervanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali Beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali Bey, Dugin'i yakalayabilecek ve saldırıyı durdurabilecekler midir?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm izle tek parça

İshak Paşa, Ferhat Paşa hakkındaki şüphelerini giderek büyütür ve Ferhat Paşa'nın şahi topunun etrafında bulunması, Sultan Mehmed'in de dikkatini çeker. İshak Paşa, Ferhat Paşa'yı Sultan'ın huzuruna çıkarır. Ferhat Paşa, Mustafa'yı kurtarmayı gerekçe göstererek, Sultan'ın üzerinde oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışır. Sultan Mehmed, Ferhat Paşa hakkındaki kararını ne yönde verecektir?

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