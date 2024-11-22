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Haberler Yaşam Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 22.11.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:43

Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

Şile'de 64 yaşındaki Mehmet Yalçın teknesiyle denize açıldıktan bir süre sonra başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. 8 gündür kendisinden haber alınamayan talihsiz balıkçıdan acı haber geldi. Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. İşte haberin detayları…

DHA
Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

15 Kasım'da balık tutmak için teknesiyle denize açılan 64 yaşındaki Mehmet Yalçın, bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı.

Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise sırra kadem bastı.

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Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

Ekipler, 8 gün boyunca aralıksız arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

Çalışmalar sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının 8. gününde saat 11.00 sıralarında Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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