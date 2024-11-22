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Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 22.11.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
13:43
Mehmet Yalçın’dan acı haber: Teknesi battıktan sonra kendisine ulaşılamayan talihsiz adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı!
Şile'de 64 yaşındaki Mehmet Yalçın teknesiyle denize açıldıktan bir süre sonra başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. 8 gündür kendisinden haber alınamayan talihsiz balıkçıdan acı haber geldi. Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. İşte haberin detayları…