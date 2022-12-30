Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü yaklaşırken, bu anlamlı günü paylaşmak isteyenler En güzel, Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları araştırması yapıyor. Hz Muhammed (S.A.V.) komutasında, 10 bin kişilik İslam Ordusu 11 Ocak 630 tarihinde destansı bir zaferle cahiliye devrini sona erdirmiş ve Mekke'ye adaleti, huzuru ve barışı getirmiştir. Müslümanlar bu destansı günü kutlamak için en güzel Mekke'nin Fethi Mesajları araştırmasını gerçekleştirmeye şimdiden başladı. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler.