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Haberler Yaşam Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:40

Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü yaklaşırken, bu anlamlı günü paylaşmak isteyenler En güzel, Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları araştırması yapıyor. Hz Muhammed (S.A.V.) komutasında, 10 bin kişilik İslam Ordusu 11 Ocak 630 tarihinde destansı bir zaferle cahiliye devrini sona erdirmiş ve Mekke'ye adaleti, huzuru ve barışı getirmiştir. Müslümanlar bu destansı günü kutlamak için en güzel Mekke'nin Fethi Mesajları araştırmasını gerçekleştirmeye şimdiden başladı. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler.

Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed komutanlığında, destansı bir zaferle sonuçlanan Mekke'nin Fethi 31 Aralık tarihinde 1393'üncü yıl dönümünde kutlanacak. Milyonlarca Müslüman bu anlamlı günü, din kardeşleri ile paylaşacak. Bu noktada, Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları ve Sözleri öne çıkıyor. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler…

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam Âlemi için en önemli olaylar arasında yer alan Mekke'nin Fethi için savaş hazırlıkları, 31 Aralık 629 tarihinde başladı. Savaş ise 11 Ocak 630'da Müslümanların destansı zaferi ile sona erdi. Hz. Muhammed (SAV) komutasında kazanılan bu savaşla birlikte Mekke'ye adalet, huzur ve barış getirilmiş, cahiliye devri sona ermiştir.

Bu özel günün anlamını paylaşacağınız En Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları ve Sözleri haberimizde…

Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam tarihi için son derece mühim olan bu olay; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

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Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.

Mekke’nin Fethi Mesajları - Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke’nin Fethi Mesajları ve Sözleri

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

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