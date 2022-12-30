Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed komutanlığında, destansı bir zaferle sonuçlanan Mekke'nin Fethi 31 Aralık tarihinde 1393'üncü yıl dönümünde kutlanacak. Milyonlarca Müslüman bu anlamlı günü, din kardeşleri ile paylaşacak. Bu noktada, Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları ve Sözleri öne çıkıyor. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler…

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam Âlemi için en önemli olaylar arasında yer alan Mekke'nin Fethi için savaş hazırlıkları, 31 Aralık 629 tarihinde başladı. Savaş ise 11 Ocak 630'da Müslümanların destansı zaferi ile sona erdi. Hz. Muhammed (SAV) komutasında kazanılan bu savaşla birlikte Mekke'ye adalet, huzur ve barış getirilmiş, cahiliye devri sona ermiştir.

Bu özel günün anlamını paylaşacağınız En Anlamlı, Hadisli ve Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları ve Sözleri haberimizde…