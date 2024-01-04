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Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:53
Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!
İstanbul Fatih'te iddiaya göre cinayetten girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Ercan D., yılbaşı akşamı buluştuğu kız arkadaşı Nisa A'nın yanındaki arkadaşı 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i aralarında çıkan tartışmada boynundan kafasından vurarak ağır yaraladı. Hastanede yaşam savaşı veren Meleknur'un beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.