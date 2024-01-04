Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

Bundan beş yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan D., bir süre önce tahliye oldu. Ercan D. yılbaşı akşamı Yedikule'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluştu. Buluşma sırasında N'nin yakın arkadaşı Meleknur Özgener'de yanındaydı. Nisa A., Meleknur'u 'Hadi biraz gezelim' diyerek dışarı çıkarmış ve Ercan D. ile buluşmuştu.