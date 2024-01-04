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Haberler Yaşam Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:53

Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

İstanbul Fatih'te iddiaya göre cinayetten girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Ercan D., yılbaşı akşamı buluştuğu kız arkadaşı Nisa A'nın yanındaki arkadaşı 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i aralarında çıkan tartışmada boynundan kafasından vurarak ağır yaraladı. Hastanede yaşam savaşı veren Meleknur'un beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

Bundan beş yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan D., bir süre önce tahliye oldu. Ercan D. yılbaşı akşamı Yedikule'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluştu. Buluşma sırasında N'nin yakın arkadaşı Meleknur Özgener'de yanındaydı. Nisa A., Meleknur'u 'Hadi biraz gezelim' diyerek dışarı çıkarmış ve Ercan D. ile buluşmuştu.

Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

MELEKNUR'U BAŞINDAN VURMUŞTU
Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

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Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Melek'in beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.

Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

"HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR"
Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor.

Meleknur Özgener’den kahreden haber! Arkadaşının sevgilisi yılbaşında kafasına sıkmıştı!

Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş.

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