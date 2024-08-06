Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
16:42
Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas'ın hayatı ve kariyeri
A Milli Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği başarının ardından Melissa Vargas araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları bugün olimpiyat yarışında yarı finale yükseldi. Karşılaşmada maça damgasını vuran isimlerden biri de Melissa Vargas oldu. Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Filenin Sultanlarının yıldızı Melissa Vargas boyu kaç, hangi takımda oynuyor?