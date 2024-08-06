Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.