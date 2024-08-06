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Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:42

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas'ın hayatı ve kariyeri

A Milli Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği başarının ardından Melissa Vargas araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları bugün olimpiyat yarışında yarı finale yükseldi. Karşılaşmada maça damgasını vuran isimlerden biri de Melissa Vargas oldu. Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Filenin Sultanlarının yıldızı Melissa Vargas boyu kaç, hangi takımda oynuyor?

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

A Milli Voleybol Takımımızın güçlü oyuncularından biri olan Melissa Vargas bugün oynanan Olimpiyat mücadelesinin ardından sporseverler tarafından araştırılmaya başladı. Maçtaki başarılı pozisyonlarıyla öne çıkan sporcu gündeme yerleşti. Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

MELLİSA VARGAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Melissa Vargas, Küba'nın Cienfuegos kentinde 16 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi. 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Vargas küçük yaşta yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti.

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Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giydi ve 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için voleybol oynamaya başladı. Vargas henüz 14 yaşındayken tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" dedi.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.
2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın hayatı ve kariyeri

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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