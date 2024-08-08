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Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:14

Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

Melissa Vargas hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Küba asıllı oyuncu Paris 2024'teki başarısı ile gururlandırmaya devam ediyor. 116 sayı ile turnuvanın en skoreri olan voleybolcuyu yakından tanımak isteyen sporseverler "Melissa Vargas kimdir, nereli, boyu kaç, kaç yaşında?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Melissa Vargas hayatı ve spor geçmişi hakkında tüm detaylar…

Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas başarılı performansı ile iç ve dış basında adından söz ettirmeye devam ediyor. Millilerimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i çeyrek finalde 3-2 devirerek yarı finale yükselirken, maça Melissa Vargas damgasını vurmuştu. Peki, Melissa Vargas kimdir, nereli, boyu kaç, kaç yaşında? İşte detaylar…

Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

MELLİSA VARGAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Melissa Vargas, Küba'nın Cienfuegos kentinde 16 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi. 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Vargas küçük yaşta yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti.

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Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giydi ve 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için voleybol oynamaya başladı. Vargas henüz 14 yaşındayken tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" dedi.

Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.
2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas kimdir? Milli voleybolcumuz Melissa Vargas kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç?

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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