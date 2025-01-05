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MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
19:39
MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi vatandaşın zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranının ardından 14 günlük memur maaş farkının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. TÜİK verileri ile birlikte memur ve memur emeklileri %11.54 oranında zammı hak etmiş oldu. Peki, 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte ödeme tarihleri ve detaylar