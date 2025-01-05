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Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:39

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi vatandaşın zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranının ardından 14 günlük memur maaş farkının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. TÜİK verileri ile birlikte memur ve memur emeklileri %11.54 oranında zammı hak etmiş oldu. Peki, 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte ödeme tarihleri ve detaylar

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Memur maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geliyor.6 aylık enflasyon farkının ardından memur ve memur emeklerine yapılacak zam oranı netleşti. Zam oranının ardından gözler takvime yöneldi. Peki memur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

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MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı.

En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

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