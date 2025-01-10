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MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
15:45
MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
6 aylık enflasyon farkıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranı belli oldu. Yeni maaşların ve zam oranının netleşmesinin ardından 14 günlük memur maaş farkının ne zaman yatırılacağı gündeme geliyor. Açıklanan verilerle memur ve memur emeklileri %11.54 oranında zam geldi.ş gözler maaş farklarına çevrildi. Peki, 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte ödeme tarihlerine ilişkin detaylar