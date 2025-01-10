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Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:45

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

6 aylık enflasyon farkıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranı belli oldu. Yeni maaşların ve zam oranının netleşmesinin ardından 14 günlük memur maaş farkının ne zaman yatırılacağı gündeme geliyor. Açıklanan verilerle memur ve memur emeklileri %11.54 oranında zam geldi.ş gözler maaş farklarına çevrildi. Peki, 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte ödeme tarihlerine ilişkin detaylar

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Memur maaş farkı ödeme tarihleri binlerce memur ve memur emeklisi vatandaşın takip ettiği konular arasında yer alıyor.Yeni yılla birlikte yeniden belirlenen zam farkının ardından gözler maaş farkının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

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MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ ZAMMI KAÇ TL OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı.

En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

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