MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025:15 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ ZAMMI KAÇ TL OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı.

En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.