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MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:41
MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı!
2025 yılına ilişkin memur yemek ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2025 yılı boyunca öğle yemeği hizmetinden yararlanacak memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine dair düzenlemeleri içeriyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen memur yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?