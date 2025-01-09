MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

2025 MEMUR GÜNLÜK ÜCRET YEMEKLERİ NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 10,25 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 17,42 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 21,64 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 28,04 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 37,34 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 41,80 lira olarak tahsil edilecek.