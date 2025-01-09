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Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:41

MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı!

2025 yılına ilişkin memur yemek ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2025 yılı boyunca öğle yemeği hizmetinden yararlanacak memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine dair düzenlemeleri içeriyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen memur yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yiyecek yardımı kapsamında oluşan giderler, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yemek maliyetlerinin üçte ikisini, diğer illerde ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacak. Bütçeden karşılanamayan yemek maliyetleri ise personelden tahsil edilecek. İşte, 2025 yılı için memur yemek ücretleri...

MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

MEMUR YEMEK BEDELLERİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında memurlar için günlük öğle yemeği ücreti 10,25 TL ile 41,80 TL arasında değişecek. Sözleşmeli personel ise aldıkları maaşa bağlı olarak günlük 12,47 TL ile 49,97 TL arasında bir ücret ödeyecek.

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MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

2025 MEMUR GÜNLÜK ÜCRET YEMEKLERİ NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 10,25 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 17,42 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 21,64 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 28,04 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 37,34 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 41,80 lira olarak tahsil edilecek.

MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak.

MEMUR YEMEK ÜCRETİ 2025: Devlet memurlarının yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete’de yayınlandı!

KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Yeni yemek bedellerine ilişkin yayımlanan tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayarak 14 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

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