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Haberler Yaşam 2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:55

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2023 Ocak hesaplama işlemleri başladı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyonla belirlenecek memur ve emekli zammı yılsonu beklenti anketleri ile hesaplanıyor. Bu noktada öğretmen, doktor, hemşire, polis memur maaşı tabloları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal refah düzenlemesi ek zam haberlerini de gündeme getirdi. Peki, son enflasyona göre ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son dakika memur haberleri

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı ocak zammı ile birlikte hesaplanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmayla birlikte 6 aylık enflasyon oranına göre açıklanacak memur zammı için 3 aylık fark geride kaldı. Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları yılsonu yaklaştıkça sorgulanmaya başladı. 2023 Memur zam oranı çifte zam haberleriyle de gündeme geliyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son enflasyona göre maaş tablosu…

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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