Haberler Yaşam 2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:55

2023 OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam düzenlemesi geliyor! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2023 Ocak hesaplama işlemleri başladı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyonla belirlenecek memur ve emekli zammı yılsonu beklenti anketleri ile hesaplanıyor. Bu noktada öğretmen, doktor, hemşire, polis memur maaşı tabloları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal refah düzenlemesi ek zam haberlerini de gündeme getirdi. Peki, son enflasyona göre ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son dakika memur haberleri…