Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:46

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur maaşı zam oranı için bekleyiş sürüyor. Son enflasyon oranı ile ortaya çıkacak artışın üzerine toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesinin etkili olması bekleniyor. 6 aylık oranda ilk 5 ay belli olurken geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan memur zammı 2023 için önemli açıklamalar geldi. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşları kalem kalem ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, Ocak 2023 memur maaş zammı hesaplama tabloları…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak soruları milyonlarca kamu çalışanının gündemindeki yerini koruyor. Ocak zammı 6 aylık enflasyon rakamı ile ortaya çıkacak. Ancak ilk 5 aylık oran ve yılsonu beklentisiyle maaş tablosu şekillenmeye başladı. Memur zammı 2023 Ocak hesaplarında ilk tahminler ortaya çıktı. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşı zam oranı için bekleyiş sürüyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

SON DAKİKA