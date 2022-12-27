MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur maaşı zam oranı için bekleyiş sürüyor. Son enflasyon oranı ile ortaya çıkacak artışın üzerine toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesinin etkili olması bekleniyor. 6 aylık oranda ilk 5 ay belli olurken geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan memur zammı 2023 için önemli açıklamalar geldi. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşları kalem kalem ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, Ocak 2023 memur maaş zammı hesaplama tabloları…