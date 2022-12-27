MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA | Kabine sonrası ocak zammı açıklaması! Yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak soruları milyonlarca kamu çalışanının gündemindeki yerini koruyor. Ocak zammı 6 aylık enflasyon rakamı ile ortaya çıkacak. Ancak ilk 5 aylık oran ve yılsonu beklentisiyle maaş tablosu şekillenmeye başladı. Memur zammı 2023 Ocak hesaplarında ilk tahminler ortaya çıktı. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşı zam oranı için bekleyiş sürüyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…