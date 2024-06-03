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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:30

MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

Memur zammı 2024 son dakika haberleri araştırılıyor. Memur zammı temmuz 2024 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak soru memur zammı hesaplama ekranıyla araştırılmaya başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. Net zam için 6 aylık veriler ve toplu sözleşme zammı bekleniyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak memur maaşı için hesaplama tablosu yayınlandı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplama ekranı

MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

Memur zammı temmuz 2024 son dakika gelişmeleri bekleniyor. Temmuz ayı için memur zammı hesaplamaları 5 aylık verinin belli olmasıyla başladı. Memur zammını bekleyenler memur zammının açıklanacağı tarihe odaklandılar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs enflasyon rakamları belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı Temmuz'da kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

MEMUR ZAMMI 2024 İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşti.

5 aylık enflasyon verisi 6,72 olarak hesaplandı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık verilere göre % 17,04 oranında zam alacak. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak

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MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu

MEMUR ZAMMI 2024: Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL? Polis, hemşire, doktor, öğretmen… Memur zammı hesaplama ekranı

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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