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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:31
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memurlara her yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş zammında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı büyük rol oynuyor. Son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Son olarak Ocak ayında yapılan zamla en düşük memur maaşı 43.698 TL'ye yükselmişti. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, son enflasyon verileriyle birlikte maaş hesabı!