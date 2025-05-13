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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:31

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurlara her yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş zammında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı büyük rol oynuyor. Son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Son olarak Ocak ayında yapılan zamla en düşük memur maaşı 43.698 TL'ye yükselmişti. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, son enflasyon verileriyle birlikte maaş hesabı!

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Yılda iki kez zam yapılan memur maaşlarında son iki veri öncesinde maaş hesaplamaları başladı. Yapılacak zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacak. Peki, 2025 temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkına göre memur emeklisi maaş tablosu...

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE

600 bin kamu işçisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri memur maaşlarını etkileyecek toplu sözleşme zammı için de referans olacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.