MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak duyurulmuştu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.