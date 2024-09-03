Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:13
MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammı araştırılmaya devam ediyor. Memur enflasyon farkıyla belirlenecek olan zam için 2 aylık veri açıklandı. Temmuz ayında maaşlarına 19,31 zam alan memur ve memur emeklileri gözlerini ocak zammına çevirdi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle netleşen zam için bekleyiş başladı. Peki Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte ocak memur zammı detayları