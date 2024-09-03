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Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:13

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı araştırılmaya devam ediyor. Memur enflasyon farkıyla belirlenecek olan zam için 2 aylık veri açıklandı. Temmuz ayında maaşlarına 19,31 zam alan memur ve memur emeklileri gözlerini ocak zammına çevirdi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle netleşen zam için bekleyiş başladı. Peki Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte ocak memur zammı detayları

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan memurlara son olarak Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon farkıyla memur zammı belli olacak. Peki memur iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak duyurulmuştu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

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MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 OCAK İLK DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2025 7. dönem toplu sözleşme zammı kapsamında 2025 yılının ilk 6 ayı için % 6 toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyonun bu oranı geçmesi halinde memur ve memur emeklileri enflasyon farkı hak edecek.

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan enflasyon oranı 24,73 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin % 38 olduğu Merkez Bankası tarafından duyurulmuştu. Bu hesaplamalar ele alındığında 2024 ikinci 6 aylık periyotta beklenen enflasyon oranı % 13,27 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR: İki aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.
Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda.

Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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