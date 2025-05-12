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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:38

MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için 4 aylık enflasyon farkı %6,94 olarak belirlendi. Bu oran, memur ve emekli maaşlarının artışını etkileyen enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplamalara dahil edilecek. 2025 yılının Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Temmuz 2025'te memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur maaşı zammı ve hesaplama detayları...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI Temmuz 2025: Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Memur maaşlarında yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi yeniden şekillendirdi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, memur maaşlarını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Her yıl yapılan bu zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor ve memurların maaşları buna göre güncelleniyor. Şu an gözler, TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. Bu veriler, emekli ve memur maaş zammının ne kadar olacağı konusunda belirleyici olacak. Peki, en düşük memur aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI Temmuz 2025: Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre, Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI Temmuz 2025: Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılan enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Öte yandan, memur maaşlarındaki enflasyon farkı ise yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,29 olarak belirlenmiş durumda.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI Temmuz 2025: Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞI EN KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yönelik düzenlemeler belli oldu. Temmuz ayında memurlara yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bunun yanı sıra, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon oranı sıfır olsa bile, maaşlara yüzde 12,29 oranında bir artış sağlanacak. Emekli memurlar da aynı oranla maaş zammı alacak.

Memur maaşlarındaki bu değişiklik, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI Temmuz 2025: Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükseldi.