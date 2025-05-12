MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Memur maaşlarında yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi yeniden şekillendirdi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, memur maaşlarını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Her yıl yapılan bu zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor ve memurların maaşları buna göre güncelleniyor. Şu an gözler, TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. Bu veriler, emekli ve memur maaş zammının ne kadar olacağı konusunda belirleyici olacak. Peki, en düşük memur aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...