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MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
12:38
MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Memur maaşı zammı ile en düşük memur aylığı ne kadar kaç TL olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için 4 aylık enflasyon farkı %6,94 olarak belirlendi. Bu oran, memur ve emekli maaşlarının artışını etkileyen enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplamalara dahil edilecek. 2025 yılının Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Temmuz 2025'te memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur maaşı zammı ve hesaplama detayları...