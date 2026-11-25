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Memur zammı yeni hesap! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:56
Memur zammı yeni hesap! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
2027 Ocak dönemi memur zammına ilişkin hesaplamalarda dört aylık enflasyon farkı yüzde 6,27 seviyesine çıktı. Güncel veriler üzerinden yapılan tahminlerde en düşük memur maaşının 76 bin TL'yi geçeceği, polis, öğretmen, hemşire ve avukat gibi meslek gruplarının aylık gelirlerinin ise 100 bin TL'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Yeni yıl öncesinde milyonlarca memurun takip ettiği zamlı maaş hesaplamalarında mesleklere göre beklenen tutarlar da şekillenmeye başladı.