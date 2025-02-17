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Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
09:37
Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!
Skandal olay Adana'da yaşandı. Endoskopi sırasında doktor hatası nedeniyle 12 parmak bağırsağı delinen, gazeteci ve 2 çocuk annesi Meral Kara Delen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Delen'in ölümüne sebep olan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G.'nin ise acılı aileyi arayıp, "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" dediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları….