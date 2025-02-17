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Haberler Yaşam Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:37

Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

Skandal olay Adana'da yaşandı. Endoskopi sırasında doktor hatası nedeniyle 12 parmak bağırsağı delinen, gazeteci ve 2 çocuk annesi Meral Kara Delen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Delen'in ölümüne sebep olan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G.'nin ise acılı aileyi arayıp, "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" dediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları….

MURAT KARAMAN
Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

Kahreden olay 13 Şubat'ta Adana'da yaşandı… Uzun süredir Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan gazeteci Meral Kara Delen, endoskopi yaptırmak için hastaneye gitti.

Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

"GEL BENİM HASTAMSIN"
İddiaya göre Delen'in kendi doktoru yerine Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G., "Gel benim hastamsın" diyerek endoskopi yaptı.

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Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

"MESLEKTEKİ İKİNCİ HATAM"
Ancak operasyon sırasında Delen'in 12 parmak bağırsağı delindi. Fenalaşan Delen başka bir ekip tarafından acilen tekrar ameliyat edildi.

Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

Tedavisi yoğun bakımda süren 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Meral Kara Delen’in bağırsağını delen doktordan skandal açıklama: Meslekte 2. hatam!

Ameliyatı yapan doktorun, talihsiz kadının yakınlarına "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" diyerek özür dilediği öğrenildi.

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