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Haberler Yaşam Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 00:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 00:57

Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığı söyledi….

Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi... CHP'li Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan ile ilgili şunları söyledi: "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

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Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

Yayında skandal sözler sarf eden Yanardağ, Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini de belirtti.

Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

Tele 1 yayınında kullanılan bu skandal sözlerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!

Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

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