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Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 00:46
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Merdan Yanardağ Öcalan’a övgüler dizdi! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama geldi!
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığı söyledi….