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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:11

Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

Mart ayı itibarıyla Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak ve 2025 yılının ikinci faiz kararı duyurulacak. Ekonomiyi etkileyen bu karar, önemli değerlendirmeleri içerecek. Uzmanlar, faiz oranı ile ilgili beklentilerini dile getiriyor. Ocak ayındaki toplantıda politika faizi 250 baz puan indirildi ve %47,50'den %45'e çekildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak ve saat kaçta duyurulacak?

Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararı için geri sayım başladı. Ocak ayında 250 baz puan indirilen faiz oranı, %45 seviyesine çekilmişti. Ardışık faiz indirimlerinin ardından, Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında vereceği karar, ekonomi dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte duyurulacak?

Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası yılın ikinci PPK toplantısı 6 Mart'ta yapacak. Faiz kararı saat 14.00'da belli olacak.

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Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
23 Ocak 2025 30 Ocak 2025 7 Şubat 2025
6 Mart 2025 13 Mart 2025
17 Nisan 2025 25 Nisan 2025 22 Mayıs 2025 30 Mayıs 2025
19 Haziran 2025 26 Haziran 2025
24 Temmuz 2025 31 Temmuz 2025 14 Ağustos 2025
11 Eylül 2025 18 Eylül 2025
23 Ekim 2025 31 Ekim 2025 7 Kasım 2025 28 Kasım 2025
11 Aralık 2025 18 Aralık 2025
22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Şubat 2026
12 Mart 2026 18 Mart 2026
Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini geçtiğimiz hafta açıkladı. Enflasyon oranlarındaki düşüş nedeniyle, PPK'nın faiz oranını daha da aşağı çekmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankete göre, ekonomistlerin tahminleri faiz oranının 250 baz puan indirilerek, %45'ten %42,5 seviyesine çekilmesi yönünde.
Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

FAİZ KARARI ÖNCESİ FİYATLAR!

Gram altın fiyatları ons fiyatının yeniden artması ve dolar/TL kuruna da bağlı olarak yeni güne 3.415,34 TL'den başlarken, çeyrek altın 5.584,09 TL'den işlem görürken altının onsu ise 2.920,58 dolar seviyesinde seyrediyor.