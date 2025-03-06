Merkez Bankası faiz kararı gündemde! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

FAİZ KARARI ÖNCESİ FİYATLAR!

Gram altın fiyatları ons fiyatının yeniden artması ve dolar/TL kuruna da bağlı olarak yeni güne 3.415,34 TL'den başlarken, çeyrek altın 5.584,09 TL'den işlem görürken altının onsu ise 2.920,58 dolar seviyesinde seyrediyor.