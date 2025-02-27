Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:51

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını Ocak ayında gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Piyasalar, TCMB'nin Mart ayında alacağı faiz kararını merakla bekliyor. 2025 yılı boyunca Merkez Bankası, toplamda 8 defa toplantı yaparak faiz oranlarına ilişkin kararlarını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bekelntiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

2025 yılının ikinci faiz kararı, Türk Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gündeminde. Ocak ayında faiz indirimine gitmiş olan Merkez Bankası, 2025 yılına yönelik politika adımlarını belirlemek üzere önemli bir karar verecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı sonu için enflasyon oranının yüzde 24, 2026 yılı için ise yüzde 12 olacağına dair öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte, ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci faiz kararını 6 Mart tarihinde, saat 14:00'te duyuracak. Ekonomik veriler ışığında alınacak olan bu karar, piyasalarda ve ekonomideki genel istikrarı sağlamak adına önemli bir dönüm noktası olabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

BEKLENTİLER NE YÖNDE?
TCMB'nin Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artış göstererek yüzde 28,30 seviyesine yükseldi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 27,05 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki dönemde yüzde 25,38 iken, bu dönemde yüzde 25,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Şubat anket dönemine ilişkin katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentilerinin olasılık tahminleri şu şekilde sıralandı: yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00-26,99 aralığında ve yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00-29,99 aralığında artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 45,00'lik beklentiden yüzde 44,79'a geriledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının Ocak ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu faiz indirimi, Merkez Bankası'nın ekonomideki büyümeyi destekleme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

TCMB FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025

SON DAKİKA