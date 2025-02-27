MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB'nin Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artış göstererek yüzde 28,30 seviyesine yükseldi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 27,05 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki dönemde yüzde 25,38 iken, bu dönemde yüzde 25,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Şubat anket dönemine ilişkin katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentilerinin olasılık tahminleri şu şekilde sıralandı: yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00-26,99 aralığında ve yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00-29,99 aralığında artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 45,00'lik beklentiden yüzde 44,79'a geriledi.