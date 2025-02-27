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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı TCMB faiz toplantısı takvimi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:51
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını Ocak ayında gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Piyasalar, TCMB'nin Mart ayında alacağı faiz kararını merakla bekliyor. 2025 yılı boyunca Merkez Bankası, toplamda 8 defa toplantı yaparak faiz oranlarına ilişkin kararlarını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bekelntiler ne yönde?