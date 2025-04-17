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Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:13

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayı faiz kararında. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin faiz kararı beklentileri şekillenmeye başlarken, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için tarih de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisinde yön belirleyici öneme sahip olan TCMB'nin alacağı karar, döviz kuru ve enflasyon görünümü açısından kritik kabul ediliyor. Analistlerin beklentileri merak konusu olurken, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi de gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası'nın nisan ayında faiz artırımı ya da sabit tutma yönünde nasıl bir adım atacağı araştırılıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde geçen hafta yatay bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamlarken, gelecek hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

MART FAİZ AYI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı