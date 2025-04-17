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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
07:13
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı
Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayı faiz kararında. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin faiz kararı beklentileri şekillenmeye başlarken, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için tarih de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?