Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisinde yön belirleyici öneme sahip olan TCMB'nin alacağı karar, döviz kuru ve enflasyon görünümü açısından kritik kabul ediliyor. Analistlerin beklentileri merak konusu olurken, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi de gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası'nın nisan ayında faiz artırımı ya da sabit tutma yönünde nasıl bir adım atacağı araştırılıyor.