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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
14:09
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50'den yüzde 45'e çekilmişti. Bu indirimin ardından Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda nasıl bir adım atacağı ise yatırımcıların odağında. Peki, TCMB'nin faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?