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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:09

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50'den yüzde 45'e çekilmişti. Bu indirimin ardından Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda nasıl bir adım atacağı ise yatırımcıların odağında. Peki, TCMB'nin faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak ayında faiz indirimi yapan Merkez Bankası'na ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, yıl sonu politika faizinin medyan tahminini yüzde 30 olarak belirtti.Peki, TCMB'nin faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci faiz kararını 6 Mart tarihinde, saat 14:00'te duyuracak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

BEKLENTİLER NE YÖNDE?
TCMB'nin Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artış göstererek yüzde 28,30 seviyesine yükseldi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 27,05 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki dönemde yüzde 25,38 iken, bu dönemde yüzde 25,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Şubat anket dönemine ilişkin katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentilerinin olasılık tahminleri şu şekilde sıralandı: yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00-26,99 aralığında ve yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00-29,99 aralığında artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 45,00'lik beklentiden yüzde 44,79'a geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB toplantı takvimi belli oldu!

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