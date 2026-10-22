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Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:01

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK'da!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı için beklenen gün geldi. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştireceği toplantıda politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine ilişkin olası etkiler de merak konusu oldu.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının ekim ayında nasıl bir adım atacağı araştırılıyor. Ekonomistler faiz indirimi ihtimalini değerlendirirken karar metninde enflasyonun seyri ve gelecek dönemin para politikası yaklaşımına ilişkin verilecek mesajlar da öne çıkıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre ekim ayı faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak. Yılın yedinci faiz kararının verileceği toplantıda, politika faizinin mevcut seviyesinde tutulup tutulmayacağı veya indirime gidilip gidilmeyeceği netleşecek.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB'nin ekim ayı faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Karar metni, Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

MERKEZ BANKASININ SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korunmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmedi. Karar, Para Politikası Kurulu toplantısında yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Enflasyonun seyri, fiyat istikrarına ilişkin görünüm, iç talep ve küresel ekonomik gelişmeler faiz kararında etkili olabilecek temel unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle faiz indirimi veya faizin sabit tutulması yönünde kesin bir sonuç açıklanmadan önce toplantı kararını beklemek gerekiyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

2026 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

TCMB'nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yılın kalan toplantıları şöyle:

- 22 Ekim 2026 Perşembe: Ekim ayı faiz kararı.

- 10 Aralık 2026 Perşembe: Yılın son faiz kararı.

Ekim toplantısının ardından yayımlanacak karar metninde enflasyon görünümüne ve para politikasına ilişkin değerlendirmeler de yakından izlenecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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