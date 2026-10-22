Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK’da!

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmedi. Karar, Para Politikası Kurulu toplantısında yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Enflasyonun seyri, fiyat istikrarına ilişkin görünüm, iç talep ve küresel ekonomik gelişmeler faiz kararında etkili olabilecek temel unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle faiz indirimi veya faizin sabit tutulması yönünde kesin bir sonuç açıklanmadan önce toplantı kararını beklemek gerekiyor.