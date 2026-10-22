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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK'da!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:01
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler PPK'da!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı için beklenen gün geldi. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştireceği toplantıda politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine ilişkin olası etkiler de merak konusu oldu.