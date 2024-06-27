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MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:04
MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Mersin'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Mersin'den eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Mersin'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?