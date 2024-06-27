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Haberler Yaşam MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:04

MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Mersin'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Mersin'den eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Mersin'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Mersin deprem haberi ile sarsıldı. Toroslar ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 26 Haziran 2024 Çarşamba Mersin depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresii şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MERSİN DEPREM SON DAKİKA

Toroslar (Mersin) merkezli bir son dakika depremi meydana geldi.

Afad ve Kandilli verileriyle yaşanan depremin ayrıntıları;

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MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD Deprem

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Toroslar (Mersin)
Tarih:2024-06-26
Saat:23:37:12 TSİ
Enlem:36.95111 N
Boylam:34.45694 E
Derinlik:12.06 km

MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli ile bugün Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA