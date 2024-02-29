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Haberler Yaşam Mersin'de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:38

Mersin'de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Mersin'de okul müdürü İ.T. ile 17 yaşındaki oğlu A.O.T., otobüste kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmı tutmayan Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile tartıştı. Baba oğul bir süre sonra yaşlı çifte saldırdı. Okul müdürü İ.T.'nin yaşlı adamın üzerine çıkıp yumrukladığı anlar, yürekleri sızlattı. Yaşlı çiftin şikayeti üzerine okul müdürü tutuklanırken bugün, Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı…

İHA
Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Kan donduran olay 15 Aralık 2023'te Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste yaşandı.

Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

KALP PİLİ TAKILI, FELÇLİ ADAMA SALDIRDILAR!

İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı.

Okul müdürü ve oğlunun darp ettiği yaşlı çift konuştu | Video

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Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti.

Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

SALDIRI ANI KAMERADA… DAKİKALARCA DARP ETTİ!

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T. tutuklandı.

Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Dün görüntülerinin ortaya çıkması üzerine okul müdürünün 17 yaşındaki oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan A.O.T. da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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