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Mersin'de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:38
Mersin'de okul müdürü İ.T. ile 17 yaşındaki oğlu A.O.T., otobüste kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmı tutmayan Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile tartıştı. Baba oğul bir süre sonra yaşlı çifte saldırdı. Okul müdürü İ.T.'nin yaşlı adamın üzerine çıkıp yumrukladığı anlar, yürekleri sızlattı. Yaşlı çiftin şikayeti üzerine okul müdürü tutuklanırken bugün, Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı…