Mersin’de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

KALP PİLİ TAKILI, FELÇLİ ADAMA SALDIRDILAR!

İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı.

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