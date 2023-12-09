Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti.