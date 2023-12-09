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Haberler Yaşam Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 13:30

Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

Mersin'de Mehmet T. A., evine gittiği sevgilisi İrem Sağlam ile tartıştı. Ardından silaha sarıldı! Genç kıza defalarca kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan genç kız kurtarılamadı. Cani sevgilisi ise her yerde aranıyor!

İHA
Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi.

Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti.

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Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Mersin’de sevgili dehşeti! Önce öldürdü sonra da…

Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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