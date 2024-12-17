Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2024 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:04

Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan sobaya fazladan kömür atılması patlamaya sebep oldu. Evde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA
Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

Olay, Maersin'in Tarsus ilçesinde bulunan iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi.

Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin’de soba bomba gibi patladı: 5 kişi yaralandı!

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA