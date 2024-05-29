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Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:24

Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

Türkiye'yi yasa boğan kaza geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı. Zincirleme trafik kazasında 11 vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporun da ortaya çıktı. O isim "tek ve asli kusurlu" sayıldı. İşte haberin detayları…

AA
Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor… Bu kapsamda, Başsavcılıkça görevlendirilen alanında uzman bilirkişiler tarafından ön rapor hazırlandı.

Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

Bilirkişi heyeti ön raporunda, "bölgede yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu" dikkate alınarak olayla ilgili "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu bildirildi.

Raporda, bilirkişi heyetinin kazaya ilişkin incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü anlatıldı.

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Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

Polis ekiplerince hazırlanan trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförünün "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için Başsavcılıkça bir bilirkişi heyetinin daha görevlendirildiği öğrenildi.

Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

"DİĞER ARABALARA ÇARPTIĞIMI BİLE ANLAYAMADIM"
Tutuklu otobüs şoförü Ali G'nin, savcılık ve emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı. Diyarbakır'dan 26 Mayıs saat 10.30 sıralarında İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlatan Ali G, şunları kaydetti:

"Ben araçta ikinci şoför olarak yer alıyordum. Akşam saat 16.00'ya kadar aracı ilk şoför kullandı. Daha sonra o dinlenmeye gidince yerine ben geçtim. Adana'da bazı yolcuları indirdik.

Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!

Adana gişelerini geçtikten bir süre sonra ne olduğunu anlayamadan otobüs kaymaya başladı. Direksiyonu toparlayamadım, otobüsün hakimiyetini kaybettim. Araç yan yattı. Bu şekilde kayarak karşı tarafa geçtim. Diğer arabalara çarptığımı bile anlayamadım."

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