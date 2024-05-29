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Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:24
Mersin’deki kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı: O isim tek ve asli kusurlu sayıldı!
Türkiye'yi yasa boğan kaza geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı. Zincirleme trafik kazasında 11 vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporun da ortaya çıktı. O isim "tek ve asli kusurlu" sayıldı. İşte haberin detayları…