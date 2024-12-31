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Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
12:42
Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu Mert Turak kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını izleyenlerin gündeminde. Beni Böyle Sev dizisi ile popürlerlik kazanan Turak'ın Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize filmiyle tanınırlığını artırdığı biliniyor. Peki; Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, hayatı ve kariyeri...