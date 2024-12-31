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Haberler Yaşam Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:42

Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu Mert Turak kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını izleyenlerin gündeminde. Beni Böyle Sev dizisi ile popürlerlik kazanan Turak'ın Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize filmiyle tanınırlığını artırdığı biliniyor. Peki; Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, hayatı ve kariyeri...

Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Mert Turak kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırmalara konu oldu. Mucize filminde canlandırdığı Aziz karakteri sonrası popüler birçok yapımda yer alan Turak'ın tiyatro kariyerine de devam ettiği biliniyor. Peki; Mert Turak evli mi, eşi kimdir, oynadığı diziler ve filmler neler?

Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu oyuncu Mert Turak baba tarafından Malatyalı, anne tarafından Makedonyalı. Vergi memuru bir anne ile öğretmen bir babanın çocuğu olan Turak konservatuvar çıkışlı bir oyuncu.

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Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Turak Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

MERT TURAK EVLİ Mİ?

Mert Turak eşi Birgül Kurtçu ile 21 Haziran 2020 tarihinde evlenmiştir.

Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

MERT TURAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Mert Turak 1999-2001 yılları arasında ekrana gelen Yılan Hikayesi ile başladığı oyunculuk serüvenine Şöhret Okulu, Başrolde Aşk, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz, Kuruluş Osman, gibi dizilerle devam etmiştir.

Turak'ın en bilinen rolü Mucize filminde canlandırdığı Aziz karakteri.

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