Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu oyuncu Mert Turak baba tarafından Malatyalı, anne tarafından Makedonyalı. Vergi memuru bir anne ile öğretmen bir babanın çocuğu olan Turak konservatuvar çıkışlı bir oyuncu.