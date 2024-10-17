Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
09:00
Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: "Ayşenur ve İkbal gibi olacaksınız"
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurup öldürüp, kuzeni Hasan Söylemez'i de yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki Yusuf Söylemez'in telefonla aranan ailesi ve bazı yakınları, İstanbul Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak "İstanbul'daki surdan atılan kızlar gibi olacaksınız" tarzı tehditler aldı. Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan 27 yaşındaki ablası Tuğba D. ve 31 yaşındaki eniştesi Muharrem D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar…