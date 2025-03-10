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Haberler Yaşam Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:26

Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

Diyarbakır'da, meydana gelen korkunç olayda, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, Bülent Arpacı isimli şahıs tarafından silahlı saldırı sonucu boynundan yaralandı. Saldırının sosyal medya paylaşımından sonra gerçekleştiği öğrenilirken, Yararlık olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Arpacı ise işlemlerinin ardından tutuklandı.

DHA
Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafeye 8 Mart'ta akşam saatlerinde Bülent Arpacı tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı.

Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı.

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Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

TOPRAĞA VERİLDİ

Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!

KÜFÜRLEŞMEDEN DOLAYI GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI

Hastanede tedavisi süren S.K. ifadesinde, şüpheli Bülent Arpacı ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi.