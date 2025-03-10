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Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
18:26
Merve Nur Yararlık alışveriş merkezinde katledilmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!
Diyarbakır'da, meydana gelen korkunç olayda, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, Bülent Arpacı isimli şahıs tarafından silahlı saldırı sonucu boynundan yaralandı. Saldırının sosyal medya paylaşımından sonra gerçekleştiği öğrenilirken, Yararlık olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Arpacı ise işlemlerinin ardından tutuklandı.