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Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:45

Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

Mesai (çalışma) saatleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Bazı ülkelerde uygulanan esnek çalışmayla birlikte 40 saate düşen sistemin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Kamu ve özel sektörde mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi soruları en çok araştırılanlar arasında. İş Kanunu değişikliği ile Avrupa uygulamasına geçişin ne zaman olacağı da en çok merak edilenler arasında. İşte, mesai saatleri değişikliğinde son durum...

Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

Çalışma saatleri kısalıyor mu sorusu kamu ve özel sektör için ayrı ayrı sorgulanıyor. Gözler Bakan Vedat Işıkhan'a çevrilirken yıllık izin de değerlendirilenler arasında yer alacak. İş Kanunu son dakika haberleri içinde takip ediliyor. Bakanlık çalışmalara başlarken çalışanlar gelecek açıklamayı bekliyor. Peki; 2024 mesai saatleri düşecek mi, kısalıyor mu, kaç saat olacak? İşte, düzenlemede son durum!

Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA 2024: DÜĞMEYE BASILDI!

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.

Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

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Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, KISALIYOR MU?

Dağınık mevzuatın toplanması ve düzenlemesine yönelik çalışma ile çalışanların güçlendirilmesi hedeflenecek. Basın ve denizcilikte 48 saate varan çalışmanın yanı sıra diğer meslek gruplarında 45 saatlik çalışma düzeni değişiyor.

Tüm meslek gruplarının 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.

Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

İŞ KANUNU DÜZENLEMESİ İLE NELER HEDEFLENİYOR?

  • Standart ve mevcut haklar korunacak.
  • Çalışma saatleri düzenlenecek.
  • Yıllık izin ve ücretlere değinilecek.
  • Eskiye göre düzenlenen şartların yeni çağa ayak uydurması sağlanacak.
  • Yeni haklar belirlenecek.
  • Dağınık mevzuat ortadan kaldırılacak.

Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİNE DAİR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

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