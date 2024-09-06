Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:45
Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?
Mesai (çalışma) saatleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Bazı ülkelerde uygulanan esnek çalışmayla birlikte 40 saate düşen sistemin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Kamu ve özel sektörde mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi soruları en çok araştırılanlar arasında. İş Kanunu değişikliği ile Avrupa uygulamasına geçişin ne zaman olacağı da en çok merak edilenler arasında. İşte, mesai saatleri değişikliğinde son durum...