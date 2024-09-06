Mesai çalışma saatleri son dakika 2024: Esnek mesaide son durum! Mesai saatleri kısalıyor mu, değişecek mi?

ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA 2024: DÜĞMEYE BASILDI!

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.

Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."