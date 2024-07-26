Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Milli okçumuz Mete Gazoz ne zaman yarışacak merak ediliyor. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Gazoz, sıralama atışlarını tamamladı. Oldukça iddialı olan Türk sporcular için 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi kontrol ediliyor. Peki; Mete Gazoz'un maçı ne zaman?