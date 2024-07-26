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Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
12:18
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni 26 Temmuz günü gerçekleşiyor. Okçuluk branşında sıralama atışları gerçekleşti. Sporseverler milli sporcumuz Mete Gazoz ne zaman yarışacak merak ediyor. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanlarına sahip olan milli okçu, klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışlarına katıldı. Peki; Mete Gazoz maçı ne zaman? İşte, Olimpiyat Oyunları maç takvimi...