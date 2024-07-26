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Haberler Yaşam Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:18

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni 26 Temmuz günü gerçekleşiyor. Okçuluk branşında sıralama atışları gerçekleşti. Sporseverler milli sporcumuz Mete Gazoz ne zaman yarışacak merak ediyor. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanlarına sahip olan milli okçu, klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışlarına katıldı. Peki; Mete Gazoz maçı ne zaman? İşte, Olimpiyat Oyunları maç takvimi...

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Milli okçumuz Mete Gazoz ne zaman yarışacak merak ediliyor. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Gazoz, sıralama atışlarını tamamladı. Oldukça iddialı olan Türk sporcular için 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi kontrol ediliyor. Peki; Mete Gazoz'un maçı ne zaman?

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

SIRALAMA ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİ!

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

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Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Milli okçu Elif Berra Gökkır ise sıralama atışlarında 671 puanla 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi

METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK?

Mete Gazoz maçı ve diğer Türk sporcuların yarış tarihleri yakın zamanda netlik kazanacak.

Mete Gazoz ne zaman yarışacak? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları maç takvimi
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