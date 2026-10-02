Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

SİRKENİN GİZLİ GÜCÜ

Sirkenin içeriğinde bulunan asetik asit, suyun standart donma noktasını daha alt seviyelere çekerek cam yüzeyinde buz kristallerinin oluşmasını engelliyor. Üstelik bu asidik katman sadece soğuğa karşı kalkan olmakla kalmıyor; trafikte cama yapışan egzoz yağlarını, kurumuş su lekelerini ve kireç kalıntılarını da söküp atarak iç kabindeki buğulanma sorununu minimuma indiriyor.