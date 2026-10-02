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Giriş Tarihi: 02.10.2026 11:35

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve gece sıcaklıklarının aniden düşmesi ile sabah saatlerinde araç kullanan sürücülerinin zorlu mesaisi için geri sayım başladı. Gece ayazında araç camlarında biriken nemin inatçı bir buz kütlesine dönüşmesi hem zaman kaybına hem de camların çizilmesine neden oluyor. Ancak mutfaktaki temel bir malzemenin kimyasal gücünden faydalanarak sabah çilesini kökten çözmek mümkün. İşte detaylar...

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Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

Dondurucu gece ayazında araba camında biriken nem, sabaha karşı sürücülerin görüş alanını tamamen kapatan sert bir buz tabakasına dönüşüyor. Sert cisimlerle buzu kazımak cam yüzeyine zarar verirken, motorun ısınmasını beklemek rölantide gereksiz yakıt israfına yol açıyor. İşte bu noktada mutfaklarımızda bulunan sirkenin içeriğindeki asetik asit imdada yetişiyor.

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

SİRKENİN GİZLİ GÜCÜ

Sirkenin içeriğinde bulunan asetik asit, suyun standart donma noktasını daha alt seviyelere çekerek cam yüzeyinde buz kristallerinin oluşmasını engelliyor. Üstelik bu asidik katman sadece soğuğa karşı kalkan olmakla kalmıyor; trafikte cama yapışan egzoz yağlarını, kurumuş su lekelerini ve kireç kalıntılarını da söküp atarak iç kabindeki buğulanma sorununu minimuma indiriyor.

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Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

EVDE KOLAYCA HAZIRLANAN KARIŞIM

Sabahları buz kazıma çilesinden kurtulmak isteyen sürücülerin uygulaması gereken adımlar oldukça basit:

  • Boş bir sprey şişesinin içine 3 birim su ile 1 birim beyaz sirke ekleyip iyice çalkalayın.
  • Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği gecelerde, park halindeki aracınızın camlarına bu karışımı eşit miktarda püskürtün.
  • Sıvıyı kendi halinde kurumaya bırakabilir veya mikrofiber bir bezle hafifçe yayabilirsiniz. Bu basit bariyer, geceden sabaha buz tutmayı engeller.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

ARACA ZARAR VERMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLUN!

Maliyetsiz ve son derece etkili olan bu yöntemi denerken otomobilinize zarar vermemek için uzmanların uyarılarına kulak vermek gerekiyor:

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

KAPORTA BOYASINA TEMAS ETTİRMEYİN

Sirkedeki asetik asit, aracın üzerindeki koruyucu vernik tabakasını matlaştırabilir ve boyaya zarar verebilir. Karışımı püskürtürken kaportaya gelmemesine özen gösterin.

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

KAUÇUK FİTİLLER VE SİLECEK LASTİKLERİ

Sileceklerin ve cam kenarlarındaki plastik/kauçuk fitillerin yoğun aside maruz kalması zamanla yıpranmalarına neden olur.

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

GÜNEŞ ALTINDA YAPMAYIN

İşlemi direkt güneş ışığı altında veya camlar sıcakken yapmayın; sıvı hızla buharlaşarak camda iz bırakabilir.

Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!

SIÇRAMA DURUMUNDA YIKAYIN

Rüzgarın etkisiyle boyalı yüzeye veya fitillere sıvı sıçrarsa, asidin dokuya işlemesini önlemek için ilgili bölgeyi vakit kaybetmeden temiz suyla durulayın.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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