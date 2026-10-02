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Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 11:35
Meteoroloji eksi dereceleri işaret etti: Mutfaktaki o malzemeyi geceden araba camına püskürtün!
Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve gece sıcaklıklarının aniden düşmesi ile sabah saatlerinde araç kullanan sürücülerinin zorlu mesaisi için geri sayım başladı. Gece ayazında araç camlarında biriken nemin inatçı bir buz kütlesine dönüşmesi hem zaman kaybına hem de camların çizilmesine neden oluyor. Ancak mutfaktaki temel bir malzemenin kimyasal gücünden faydalanarak sabah çilesini kökten çözmek mümkün. İşte detaylar...