Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:27
METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?
Eylül ayının gelişiyle birlikte sağanak yağmurlar başladı. Son bir haftadır düşen hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde etkili olmaya başladı. Gün için aniden başlayan sonbahar yağmurları ve dereceler Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu takip ediliyor. Her an her duruma hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar için Meteoroloji il il hava durumu ile ilgili detayları açıkladı.Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Balıkesir, Muğla hava durumu