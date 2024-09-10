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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:27

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

Eylül ayının gelişiyle birlikte sağanak yağmurlar başladı. Son bir haftadır düşen hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde etkili olmaya başladı. Gün için aniden başlayan sonbahar yağmurları ve dereceler Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu takip ediliyor. Her an her duruma hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar için Meteoroloji il il hava durumu ile ilgili detayları açıkladı.Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Balıkesir, Muğla hava durumu

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji hava tahmin raporları yakından takip ediliyor. Sonbahar rüzgarının ve yağışlarının tüm ülkeyi etkisi altına almasının ardından vatandaşlar her türlü hava olayına hazırlıklı olabilmek adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını takip ediyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!
Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: Tüm hafta yağış altında! 10-14 Eylül 2024 İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu nasıl olacak?

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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