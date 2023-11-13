Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Ülkemizin Batı kesimini etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için Meteroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Valilikler sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınları için dikkatli olunmasını istedi.