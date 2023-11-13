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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 09:06

Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin batı kesiminde etkili olacak olan sağanak yağış için 13 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'u da etkisi altına alacak olan sağanak yağış için İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Ülkemizin Batı kesimini etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için Meteroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Valilikler sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınları için dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Türkiye'nin batısı kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

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Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftanın ilk günü için 13 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video

Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

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