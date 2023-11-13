Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin batı kesiminde etkili olacak olan sağanak yağış için 13 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'u da etkisi altına alacak olan sağanak yağış için İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.