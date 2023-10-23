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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:54

Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 7 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji tarafından paylaşılan rapora göre; 7 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Kayseri, Sivas, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum.

Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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