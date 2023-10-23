Meteoroloji’den 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI Meteoroloji tarafından paylaşılan rapora göre; 7 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uyarı yapılan iller şu şekilde: Kayseri, Sivas, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum. BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. BURSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. ADANA °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. ANKARA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. ERZURUM °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu