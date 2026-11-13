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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için şiddetli sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat: İstanbul, Çanakkale, Bursa...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 18:50
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için şiddetli sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat: İstanbul, Çanakkale, Bursa...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.