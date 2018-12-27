Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tüm yurt genelinde hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ankara, Sivas, Bilecik ve Balıkesir gibi ülke genelinde birçok ilde eğitim ve öğretime dün ara verilmişti. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bugün de okullar tatil olacak mı? sorusu oluyor. İstanbul'da kar yağışlarının etkili olup olmayacağı da merakla araştırılırken, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere bu konuyla ilgili tüm detayları hazırladık. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...