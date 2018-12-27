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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün olacak mı?

Genel Müdürlüğü'nden tüm yurt genelinde ve kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ankara, Sivas, Bilecik ve Balıkesir gibi ülke genelinde birçok ilde eğitim ve öğretime dün ara verilmişti. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bugün de olacak mı? sorusu oluyor. 'da kar yağışlarının etkili olup olmayacağı da merakla araştırılırken, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere bu konuyla ilgili tüm detayları hazırladık. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 07:27 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 07:32
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

Genel Müdürlüğü yine yurt genelinde tahminlerini açıkladı. Marmara bölgesinde çok fazla kara rastlanmazken, Sakarya ve çevresinde karla karışık yağmur görülecek. Yine Ege'de de buzlanma ve don gibi riskler bulunmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de şiddetli kar yağışları genellikle etkisini gösterdiği için vatandaşların bu konuyla ilgili araştırmaları da hızla devam ediyor. Bugün olacak mı? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacakken, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri oldukça yağışlı geçecek. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte yurt genelinde yoğun kar yağışı beklenen iller...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı ve ile ilgili Meteroloji'den gelen haberler vatandaşlar tarafından oldukça fazla beklenmektedir. Hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika detaylarına ve yaşanan tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün 'da parçalı ve çok bulut bir hava hakim olacakken, sabah saatlerinde 1 derece kadar olan hava sıcaklıkları ise gün içinde 6 dereceyi bulacak. Uzmanlar bügün için herhangi bir sürpriz yağış beklemiyorlar.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

IZMIR °C, 9°C

Az bulutlu

MANISA °C, 6°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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