Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün okullar tatil olacak mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili Meteroloji'den gelen haberler vatandaşlar tarafından oldukça fazla beklenmektedir. Hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika detaylarına ve yaşanan tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların;