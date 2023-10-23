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Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
12:27
Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!
Metin Akpınar'ın ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da ilk kez açıklama yaptı. Metin Akpınar'ın hala kendisini aramadığını belirten Sevgi Katkıcı, annesiyle olan ilk görüşmesini ise gözyaşlarına boğularak anlattı.