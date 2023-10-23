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Haberler Yaşam Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:27

Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

Metin Akpınar'ın ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da ilk kez açıklama yaptı. Metin Akpınar'ın hala kendisini aramadığını belirten Sevgi Katkıcı, annesiyle olan ilk görüşmesini ise gözyaşlarına boğularak anlattı.

Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

Metin Akpınar'ın ikiz kızı Sevgi Katıcı, ilk kez konuştu. Yaşadığı acı süreci Ankara Masası'na anlatan Sevgi Katıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana "Ben senin annenim" dedi.

Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

METİN BEY'E SORDUM...
"Hayır sen benim annem değilsin" cevabını verdim. "Neden bıraktın dedim?" ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız" dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü.

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Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

"METİN AKPINAR BİZİ KUCAKLASAYDI..."
Ben anneme daha çok kızıyorum. Bir anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş. İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı.

Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

Bizi kabul etmediği için dava açtık. Nüfusuna geçmedik. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Metin Akpınar maalesef hiç aramadı. Özür dilemesini beklerdim. Bizi bakan insanlara teşekkür etmesini, onlardan özür dilemesini beklerdim…

Metin Akpınar’ın 2. kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Annemi görünce ona şunu söyledim!

Metin Bey'in açıklamasındaki "Böyle bir anlamsız olay" ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Ve bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim.

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