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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu konuştu: Ben ölünce ne yaparsan yap dedi!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
14:38
Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu hayat hikayesinden ilk kez bahsetti. Annesi Suphiye tarafından bir köye bırakıldığını ve hiç yüz yüze gelmediklerini belirten genç kadın, babası Metin Akpınar'ın da kendisini bağrına basmadığını söyledi. İşte Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam filmlerini aratmayan acı hikayesi…