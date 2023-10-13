Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu konuştu: Ben ölünce ne yaparsan yap dedi!

"ANNEM BENİ KÖYE BIRAKIP YURT DIŞINA GİTMİŞ"

Zaten çok seyrek bir görüşmemiz vardı. Kendisi evlenip yurt dışına gittiği için, kendi hayatını ve menfaatlerini korudu. Yüz yüze gelmek bile istemedi. Babama ulaşmak istediğim için de tüm ilişkisini kesti. Annem İstanbullu, İzmir'e taşınınca sürekli Antalya'ya gidip gelme durumları oluyor. Ve burada beni dünyaya getiriyor. Annem beni Kemer'deki bir köyde bakıcı kadına bırakıyor. O kadına da çok ulaşmak istiyorum. Bugün hayattaysam onun sayesinde…"