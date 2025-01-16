Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

Ama metrobüs yolu Karayolları Trafik Kanunu'na tabi değildir. Metrobüs yolu çok dar. Büyük uyarı tabelaları kullanamıyoruz. Bunu yapamadığımız için metrobüs şoförlerinin cep telefonu numaraları üzerinden çalışanlardan haberdar ediliyor. Biz alabileceğimiz tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz bu işi üç yıldır yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadık. Milyonluk şantiyeler yönettim. Hiçbirinde basit yaralanmalar dışında kaza meydana gelmedi. Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık." dedi.