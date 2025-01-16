Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 17:01

Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sonucu ilk duruşma görüldü. Ara kararın açıklandığı duruşmada, sorumlular suçu birbirlerine attı. Metrobüs şoförü kendisine bakım çalışmasıyla ilgili bir bilgi gelmediğini iddia ederken, metrobüs yolundaki çalışmadan sorumlu yetkili ise, "Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık." ifadelerini kullandı.

HUZEYFE ATICI
Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sonucu ilk duruşma görüldü. Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

"VURMAK ZORUNDA KALDIM"

Kazanın yaşandığı gün araca bindiğini 15 dakika araçta oturduğunu ancak o esnada hiçbir mesaj gelmediğini ifade eden Düzgün Murat Çetin: "Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi. Ben yola çıktım. O yol kör noktada açılmış. Ben görür görmez frenlemeye başladım ve kaza sonuna kadar ayağımı frenden çekmedim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Ben el frenini çekip tüm yolcuları boşalttım. Yaralı olan herkesin başında bekledim. Kesinlikle ben burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Kurtarmak için elimden gelenin fazlasını yaptım" dedi.

Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

"METROBÜS YOLU ÇOK DAR"

Beton yol imalatlarına devam ederken teknik şartnamede yer alan güvenlik tedbirlerini aldıklarını söyleyen Sertaç Kazıcı: "Bu güvenlik tedbirleri dubaları kapsıyor. Bilirkişi raporunda, alınan güvenlik tedbirlerinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre olmadığı söyleniyor.

Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi

Ama metrobüs yolu Karayolları Trafik Kanunu'na tabi değildir. Metrobüs yolu çok dar. Büyük uyarı tabelaları kullanamıyoruz. Bunu yapamadığımız için metrobüs şoförlerinin cep telefonu numaraları üzerinden çalışanlardan haberdar ediliyor. Biz alabileceğimiz tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz bu işi üç yıldır yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadık. Milyonluk şantiyeler yönettim. Hiçbirinde basit yaralanmalar dışında kaza meydana gelmedi. Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık." dedi.

SON DAKİKA