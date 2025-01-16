Haberler
Yaşam
Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
17:01
Metrobüs dehşetinde ara karar açıklandı! Suçu birbirlerine attılar: Bana bilgi ekranından mesaj gelmedi
Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sonucu ilk duruşma görüldü. Ara kararın açıklandığı duruşmada, sorumlular suçu birbirlerine attı. Metrobüs şoförü kendisine bakım çalışmasıyla ilgili bir bilgi gelmediğini iddia ederken, metrobüs yolundaki çalışmadan sorumlu yetkili ise, "Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık." ifadelerini kullandı.