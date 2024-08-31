Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:11
Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı metrobüs dehşetine ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Metrobüs kazasını gerçekleştiren şoför Düzgün Murat Çetin, ifadesinde kaza yaptığı yola ilişkin telegram grubunda ve metrobüs ekranında bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Saha amiri Şafak Yıldız ise kaza mahalli öncesi uyarı levhasının normalden küçük olduğunu ifade etti.