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Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:11

Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı metrobüs dehşetine ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Metrobüs kazasını gerçekleştiren şoför Düzgün Murat Çetin, ifadesinde kaza yaptığı yola ilişkin telegram grubunda ve metrobüs ekranında bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Saha amiri Şafak Yıldız ise kaza mahalli öncesi uyarı levhasının normalden küçük olduğunu ifade etti.

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Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saha amiri Şafak yıldız, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB bölge müdürü Murat Er, İBB bölge müdür yardımcısı Ahmet Yıldırım ve firma şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

Öte yandan yaşanan dehşete ilişkin metrobüsü kullanan şoför Düzgün Murat Çetin ve saha amiri Şafak Yıldız'ın ifadelerine ulaşıldı.

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Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

"YOLLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI"

1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı kazada metrobüsü kullanan Düzgün Murat, ifadesinde kaza yaptığı yoldaki çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Olay günü 07.50'de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapmak üzere Söğütlüçeşme perondan yola çıktım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk yolcuları alarak yola koyuldum. Son olarak Yenibosna durağından yolcuları alarak Sefaköy durağına doğru seyir halinde olduğum sırada tam Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde bulunan rampayı geçtikten sonra son anda saha çalışması için metrobüs hattında bulunan kapalı yol içindeki Doblo aracı gördüm.

Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

O sırada karşı şeritten de başka bir metrobüs aracı geliyordu. İkisine de çarpmamak için aralarından geçmeye karar verdim. Aralarına girdiğim esnada benim idaremdeki metrobüsün sağ ön tarafı ile diğer metrobüse carpmam sonucunda kaza meydana geldi. 28.08.2024 tarihinde haftada bir gün olan iznimi kullanıyordum. En son Salı günü Sefaköy durağını geçtikten sonra bypass yol açılmıştı.

Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

Orayı kullanmıştım. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın durmaması sonucu kaza meydana geldi. Olay günü telegram grubunda ve metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim.

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