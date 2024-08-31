Metrobüs dehşetinde ifadeler ortaya çıktı! Metrobüs şoförü Düzgün Murat: Yolla ilgili bilgilendirme yapılmadı

Orayı kullanmıştım. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın durmaması sonucu kaza meydana geldi. Olay günü telegram grubunda ve metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim.