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Haberler Yaşam Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 00:07

Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

İstanbul Beylikdüzü Haremidere'de yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda iki metrobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 37 yaşındaki Ebru Heper hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Öte yandan yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Mustafa KAYA
Yunus Emre KAVAK
Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

Haramidere Sanayi Durağı'nda meydana gelen, Ebru Heper'in (37) hayatını kaybettiği, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü.

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Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.

Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.

Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada

İBB: KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.