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Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
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Metrobüs faciası! 1 kişi öldü, 2’si ağır, 40 yaralı: Dehşet anları kamerada
İstanbul Beylikdüzü Haremidere'de yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda iki metrobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 37 yaşındaki Ebru Heper hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Öte yandan yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.