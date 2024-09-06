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Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 06:16

Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum hadisesi ile birleştirilen bu özel kandil gününe geri sayım başladı. İslam alemi günü kaçırmamak adına Diyanet İşleri takvimlerinde o günü işaretledi ve ibadet planlarını çıkardı. Mevlid Kandili 2024 tarihi içerisinde kılınacak namazlar, tutulacak oruç ve okunacak dualar, sureler de araştırılıyor. Müslümanlar günün anlam ve önemine odaklandı. Peki; Mevlid Kandili nedir, ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...

Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

Mevlid kandili ne zaman 2024 yılı için Diyanet takvimi üzerinden sorgulanıyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gününde idrak edilen bu mübarek gece yapılacak ibadetler en çok araştırılanlar arasına girdi. Ellerini semaya açıp dua edecek İslam alemi araştırmalara hız kazandırdı. Kandil gecesi ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Mevlid Kandili nedir, ne demek, hangi güne denk geliyor?

Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Mevlid Kandili günü öğreniliyor.

Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili 2024 yılında 14 Eylül tarihinde idrak edilecek.

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Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer alıyor.

Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamber'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

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