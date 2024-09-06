Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
06:16
Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili tarihi 2024
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum hadisesi ile birleştirilen bu özel kandil gününe geri sayım başladı. İslam alemi günü kaçırmamak adına Diyanet İşleri takvimlerinde o günü işaretledi ve ibadet planlarını çıkardı. Mevlid Kandili 2024 tarihi içerisinde kılınacak namazlar, tutulacak oruç ve okunacak dualar, sureler de araştırılıyor. Müslümanlar günün anlam ve önemine odaklandı. Peki; Mevlid Kandili nedir, ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...