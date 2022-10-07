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Haberler Yaşam Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili'nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?
Giriş Tarihi: 07.10.2022 21:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 21:46

Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili'nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

Mevlid Kandili, bu gece yapılacak dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde değerlendirilecek. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan bu mübarek gün içinde okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetler ise merak konusu oldu. Mevlit Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir sorusu da akıllarda yer edindi. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili duası, yapılması gerekenler ve diğer tüm ayrıntılar aşağıda yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır, yapılması gerekenler nedir? İşte, Mevlit Kandili duası ile ibadetleri!

Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili’nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi daha geldi. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili yine büyük sevinç ve mutluluk ile karşılandı. Mevlid Kandili duası ile bu gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler okunacak dualar, yapılacak ibadetler hakkında bilgiler araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır, yapılması gerekenler nedir? Mevlid Kandili hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetler ve kılınacak namaz!

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandil gecesinde okunması tavsiye edilen dualara, yapılması gereken ibadetlere bu başlık altında yer verdik.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid gecesini en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetler şöyle;

Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili’nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili’nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili’nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

Mevlid Kandili'nde;

* "Lâ ilâe illallah";
* "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
* "Estağfirullah";
* "Sübhànallah";
* "Elhamdülillâh";
* "Allahu ekber";
* "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
* "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Mevlid Kandili duası! Mübarek Mevlid Kandili’nde neler yapılır, kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler nedir?

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

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