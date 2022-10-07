Mevlid Kandili, bu gece yapılacak dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde değerlendirilecek. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan bu mübarek gün içinde okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetler ise merak konusu oldu. Mevlit Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir sorusu da akıllarda yer edindi. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili duası, yapılması gerekenler ve diğer tüm ayrıntılar aşağıda yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır, yapılması gerekenler nedir? İşte, Mevlit Kandili duası ile ibadetleri!