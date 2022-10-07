Müslüman alemi için en önemli gecelerden birisi olan Mevlit Kandili geldi, çattı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece yine okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Mevlid Kandili mesajları ile de bugünün anlamı ve önemine vurgular yapılacak. 2022 Mevlid Kandili mesajları resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı ve kandil mesajları ayetli seçenekler ile bu yılda sabah.com.tr'de. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili için en güzel mesajları ve sözleri görmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte, 2022 en güzel, resimli kandil mesajları