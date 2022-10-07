Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun (Kandiliniz Mübarek Olsun)
Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 09:56

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun (Kandiliniz Mübarek Olsun)

Müslüman alemi için en önemli gecelerden birisi olan Mevlit Kandili geldi, çattı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece yine okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Mevlid Kandili mesajları ile de bugünün anlamı ve önemine vurgular yapılacak. 2022 Mevlid Kandili mesajları resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı ve kandil mesajları ayetli seçenekler ile bu yılda sabah.com.tr'de. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili için en güzel mesajları ve sözleri görmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte, 2022 en güzel, resimli kandil mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun Kandiliniz Mübarek Olsun

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2022 en yeni seçenekleriyle derlendi. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi olarak idrak edilecek Mevlit Kandili Hz. Muhammed'in doğum günü olarak biliniyor. Böylece Salavat dolu görseller ve dini sözler en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı göndermek isteyen Müslümanlar ayetli, hadisli ve dualı seçenekleri tercih ediyor. İşte, en güzel resimli Mevlid Kandili mesajı, dini sözler ve görseller

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile günün anlamınu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Mevlid Kandili mesajları seçeneklerine ulaşmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

İşte, en güzel, resimli kandil mesajları;

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun Kandiliniz Mübarek Olsun

2020 EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİT KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun Kandiliniz Mübarek Olsun

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun Kandiliniz Mübarek Olsun

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin! 2022 Mevlit Kandil mesajları resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun Kandiliniz Mübarek Olsun

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

SON DAKİKA