Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:22
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?
2024 yılının son kandili için geri sayım heyecanı başladı. Dualar ve manevi bir atmosferle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak bilinmektedir. İslam aleminde önemli bir yeri olan bu kutlu günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2024 Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki, Rebiülevvel ayının on ikinci gününde idrak edilen bu mübarek gece ne zaman, ayın kaçında; faziletleri ve ibadetleri neler?