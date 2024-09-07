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Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:22

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

2024 yılının son kandili için geri sayım heyecanı başladı. Dualar ve manevi bir atmosferle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak bilinmektedir. İslam aleminde önemli bir yeri olan bu kutlu günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2024 Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki, Rebiülevvel ayının on ikinci gününde idrak edilen bu mübarek gece ne zaman, ayın kaçında; faziletleri ve ibadetleri neler?

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre Mevlid Kandili'nin bu yıl hangigün idrak edileceği belli oldu. Mevlid Kandili'ne sayılı gün kalmışken manevi günün fazileti ve ibadetleri, kandil tarihinden önce ibadetlerini yerine getirmek isteyen ialam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet Takvimi'ne göre yılın son kandili: Mevlid Kandili'nin tarihi ve ayrıntıları haberin devamında...

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

Mübarek Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

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Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NEDEN ÖENMLİDİR?
Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

İslam dininde Mevlid Kandili'ne has bir ibadet bulunmamaktadır ancak mevlidin şükrünü eda etmek niyeti ile Mevlid Kandili'nde nafile ve kaza namazları kılınabilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir. Peygamber Efendimize salat ve selam getirmek, dua etmek, Allah'ı tesbih ve zikretmek de Mevlid Kandili'nin faziletlerinden istifade edilebilecek ibadetler arasındadır.

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2024? Diyanet Takvimi’ne göre yılın son kandili hangi gün?

Bununla birlikte Siyer-i Nebi ve Hadis okumaları da Mevlid Kandili'nin ehemmiyetinin idrak edilmesi açısından önem teşkil eder. Mevlid Kandili'nde infak (malını Allah yolunda harcamak) etmek, sadaka vermek, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek de mübarek bir günün bereketi ile bereketlenmeye vesile olabilir.

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